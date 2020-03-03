В Калининграде собирают 130 тысяч рублей на обследование Люси Лебедевой

3 Март 2020 2020-03-03T16:52:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Люсе Лебедевой из Балтийска 1 год и 7 месяцев. Уже больше года девочка мучается от тяжелых приступов. У нее регулярно происходит остановка дыхания. Приступы не прекращаются. К сожалению, точный диагноз пока не установлен.

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил новый сбор для Люси - 130000 рублей.

- В прошлый раз благодаря помощи неравнодушных людей удалось отправить девочку на консультацию в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, - рассказали в фонде. - Медики порекомендовали пройти дополнительные исследования и консультации в федеральном центре, чтобы можно было установить диагноз и назначить правильное лечение.

Малышке необходимо сделать МРТ высокого разрешения под наркозом в Медицинском институте имени Березина, сдать анализы в ФГБУ НИИДИ ФМБА России, пройти консультацию нейроофтальмолога, получить консультацию генетика по результатам анализов в Москве, и консультацию в институте мозга в Санкт-Петербурге.

- Мы собираем средства на перелеты мамы и ребенка до места консультации, проживание рядом с местом консультации и оплату анализов и МРТ, - уточнили в фонде.

- Первый приступ случился, когда Люсе было всего пять месяцев, - вспоминает мама девочки. - Она перестала дышать, у нее остановилось сердечко. Пока муж вызывал скорую помощь, я делала ей массаж сердца. Малышка не дышала больше минуты. Бригада скорой помощи госпитализировала нас в Детскую областную больницу. К приезду в больницу Люда уже пришла в себя. В больнице девочку осмотрели и отметили, что серьезных нарушений у нее нет. Однако приступы стали повторять с ужасной регулярностью, бывает по 10 приступов в месяц. Она внезапно замирает, судорожно вытягивается, в последнее время у нее даже появляются конвульсии. Потом приходит в себя, засыпает. Приступы случаются внезапно, предсказать их невозможно.

В фонде также рассказали, что мама Люси по профессии продавец, сейчас находится в декретном отпуске. Папа работает слесарем на предприятии. В семье подрастает старший сын, ему восемь лет. Средств на многочисленные поездки в федеральные центры катастрофически не хватает.

Если вы готовы помочь, заходите на сайт фонда "Берег надежды".

ИСТОЧНИК KP.RU