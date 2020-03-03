Получившая ожог лица в салоне красоты калининградка потребовала 200 тысяч рублей

3 Март 2020 2020-03-03T16:58:36+03:00

После проведенной процедуры горожанка была вынуждена обратиться за медицинской помощью к врачу-дерматологу

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Жительница Калининграда подала в суд на салон красоты, в котором она получила ожог лица. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В апреле прошлого года женщина приобрела купон на оказание косметологической услуги за 22,5 тыс рублей. Однако после проведенной процедуры горожанка была вынуждена обратиться за медицинской помощью к врачу-дерматологу, который диагностировал ожоги кожного покрова лица. Девушку в результате госпитализировали в больницу на стационарное лечение.

В салоне красоты отказались отвечать на претензию, так что калининградка обратилась в суд, оценив моральный вред в 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU