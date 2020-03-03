2020-03-03T17:12:32+03:00
Общество

Калининградские чиновники годами не замечали незаконную вывеску на здании мэрии

Рекламная конструкция была удалена только после закрытия ресторана
Иван МАРКОВ
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Здание мэрии до и после демонтажа вывескиЗдание мэрии до и после демонтажа вывескиФото: мэрия Калининграда
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Во вторник на оперативном совещании в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, рассказывая о борьбе с незаконным размещением рекламы в городе, показал большой объем фотографий этого процесса. В общей массе снимков оказалось и фото рекламной конструкции ресторана «Ресто-Престо», находящегося на первом этаже мэрии. При этом, по словам Чернышева, вывеска также была демонтирована как незаконная.

- Как так оказалось, что даже на здании мэрии оказалась незаконная вывеска? – поинтересовались журналисты.

- Нерадивые предприниматели, которые считают себя… - немного запнулся Чернышев. – Они чувствуют свою вседозволенность, я так скажу. Вот они и разместили эту рекламную конструкцию. Мы выявили и удалили. Все в соответствии с законом.

- Она же больше года провисела, - напомнили журналисты.

- Мы тоже считали, что она согласована, но когда внимательно изучили всю документацию, поняли, что она незаконная, - ответил Чернышев.

Напомним, вывеска была демонтирована только после закрытия ресторана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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