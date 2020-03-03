2020-03-03T17:33:01+03:00
Общество

В Калининграде в марте ограничат движение на участке ул. Энергетиков

Движение закрывают для проведения работ по инструментальному измерению шума
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В марте в Калининграде будет ограничено движение транспорта на улице Энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Движение будет закрыто на участке от пересечения с улицей Ямской до пересечения с улицей Левитана для проведения работ по инструментальному измерению шума.

Полное закрытие движения в следующие периоды:

– с 23:00 часов 11 марта до 01:15 часов 12 марта;

– с 01:00 часа до 02:15 часов 15 марта;

– с 00:00 часов 17 марта до 05:10 часов 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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