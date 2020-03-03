Калининградские футболистки выиграли золото и бронзу на этапе всероссийских соревнований

3 Март 2020 2020-03-03T17:54:58+03:00

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В Вологодской области завершился окружной этап национального проекта «Мини-футбол в школу» - выступили 400 представителей Северо-Запада не старше 18 лет.

Воспитанницы калининградской школы №14 и средней школы Полесска заняли призовые места в двух возрастных дивизионах.

Как сообщает министерство спорта региона, у полесских спортсменок бронза, калининградки взяли золото, победив в финале команду из Ленинградской области.

Впереди у девушек выступление в финальном этапе школьных соревнований, который с 22 по 29 марта пройдет в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU