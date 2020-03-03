Мэрия Калининграда: Подрядчик практически нагнал сроки по ремонту ул. Дачной

3 Март 2020 2020-03-03T17:57:18+03:00

Сейчас на ремонтируемом участке уже отсыпана песчаная насыпь

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Подрядчик практически нагнал сроки по графику ремонта улицы Дачной, которые были несколько потеряны из-за необходимости удалить бетонный фундамент демонтированного аварийного моста. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Для проведения очередного работ во второй половине марта участок ул. Дачной в районе налоговой инспекции и торгового центра придётся временно перекрыть. О сроках закрытия движения транспорта и схеме объезда будет объявлено отдельно», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас на ремонтируемом участке отсыпана песчаная насыпь, полным ходом идет укладка основания из щебня, на одном участке уложен нижний слой асфальта. Труба под насыпью на месте аварийного моста уже собирает воду.

Напомним, обновлённая и частично спрямлённая улица Дачная соединит Московский проспект с ул. Юрия Гагарина, в зону действия этого проекта входит и участок ул. Стрелецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU