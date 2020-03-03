Вице-мэр Калининграда рассказал, как «победил» эротический автобус
Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председателя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева журналисты спросили, как его сотрудникам удалось победить автобус, в котором продавалась продукция эротического содержания.
- Не мытьем, так катаньем, - ответил Чернышев. – Вы знаете, что была долгая эпопея и долгие разговоры. Вопрос, в итоге, благополучно закрылся для всех сторон. Я надеюсь, что предприниматели для себя из этого урок извлекли. А мы, в частности, определенный механизм работы с такими нерадивыми предпринимателями нашли, отработали и сейчас применяем на практике.
- Он не переехал в какое-то другое место?
- Нет, он нигде не работает на территории города, - ответил Чернышев. – По крайней мере, мы его не видели. Он принял это решение под определенным давлением с нашей стороны. Но все было в рамках закона. Но если где-то увидите этот блуждающий автобус – пожалуйста, сообщайте.
ИСТОЧНИК KP.RU