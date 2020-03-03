2020-03-03T18:05:01+03:00
Общество

Вице-мэр Калининграда рассказал, как «победил» эротический автобус

По словам Евгения Чернышева, предприниматель больше не занимается своей старой деятельностью
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Эро-пазик, припаркованный у Дома СоветовЭро-пазик, припаркованный у Дома СоветовФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председателя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева журналисты спросили, как его сотрудникам удалось победить автобус, в котором продавалась продукция эротического содержания.

- Не мытьем, так катаньем, - ответил Чернышев. – Вы знаете, что была долгая эпопея и долгие разговоры. Вопрос, в итоге, благополучно закрылся для всех сторон. Я надеюсь, что предприниматели для себя из этого урок извлекли. А мы, в частности, определенный механизм работы с такими нерадивыми предпринимателями нашли, отработали и сейчас применяем на практике.

- Он не переехал в какое-то другое место?

- Нет, он нигде не работает на территории города, - ответил Чернышев. – По крайней мере, мы его не видели. Он принял это решение под определенным давлением с нашей стороны. Но все было в рамках закона. Но если где-то увидите этот блуждающий автобус – пожалуйста, сообщайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде у ветерана Сталинградской битвы обманом отняли квартиру
Бороться с торговцами «санкционкой» калининградской мэрии помогут казаки
На границе у калининградцев изъяли более 2-х центнеров польских и литовских продуктов
«Это игра в кошки-мышки» Калининградским властям не удалось поймать продавцов из арки гостиницы «Калининград»
В Калининграде в этом году отремонтируют почти 40 улиц и тротуаров
Вице-мэр Калининграда рассказал, как «победил» эротический автобус
Мэрия Калининграда: Подрядчик практически нагнал сроки по ремонту ул. Дачной
Калининградские футболистки выиграли золото и бронзу на этапе всероссийских соревнований
В Калининграде на двух улицах запретят остановку транспорта
В Калининграде в марте ограничат движение на участке ул. Энергетиков
Калининградские чиновники годами не замечали незаконную вывеску на здании мэрии
Получившая ожог лица в салоне красоты калининградка потребовала 200 тысяч рублей
В Калининграде собирают 130 тысяч рублей на обследование Люси Лебедевой
В аэропорту «Храброво» показали копию платья императрицы Елизаветы Петровны
В Калининграде около Дома Советов построят жилье и офисные здания
Вице-мэр Калининграда рассказал о котах-союзниках, одобряющих демонтаж незаконной рекламы
В Калининграде сотрудник ЧОПа обворовал магазин
Калининградец порезал себя ножом и обвинил в этом собутыльника
Александр Васильев – о янтарных изделиях в Калининграде: Это убожество
В мэрии Калининграда рассказали, в каких школах завершен прием первоклассников
В Калининграде снижается этажность жилищного строительства
В Советске в квартире дебошира полицейские нашли пакет марихуаны
Упавшая во дворе дома калининградка засудила управляющую компанию
На ул. Черняховского «Хендай» после ДТП вылетел на тротуар