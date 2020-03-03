Вице-мэр Калининграда рассказал, как «победил» эротический автобус

3 Март 2020 2020-03-03T18:05:01+03:00

По словам Евгения Чернышева, предприниматель больше не занимается своей старой деятельностью

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председателя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева журналисты спросили, как его сотрудникам удалось победить автобус, в котором продавалась продукция эротического содержания.

- Не мытьем, так катаньем, - ответил Чернышев. – Вы знаете, что была долгая эпопея и долгие разговоры. Вопрос, в итоге, благополучно закрылся для всех сторон. Я надеюсь, что предприниматели для себя из этого урок извлекли. А мы, в частности, определенный механизм работы с такими нерадивыми предпринимателями нашли, отработали и сейчас применяем на практике.

- Он не переехал в какое-то другое место?

- Нет, он нигде не работает на территории города, - ответил Чернышев. – По крайней мере, мы его не видели. Он принял это решение под определенным давлением с нашей стороны. Но все было в рамках закона. Но если где-то увидите этот блуждающий автобус – пожалуйста, сообщайте.

ИСТОЧНИК KP.RU