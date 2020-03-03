В Калининграде в этом году отремонтируют почти 40 улиц и тротуаров

3 Март 2020 2020-03-03T18:32:52+03:00

На ул. Клинической рабочие уже сняли старое покрытие на части тротуара со стороны ул. Черняховского

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В Калининграде раньше обычных сроков стартовал дорожный ремонт. Так, как сообщает пресс-служба мэрии, уже начались работы на проезде от ул. Пролетарской вдоль домов №75-75 «а», №77-77 «в» по Ленинскому проспекту до музея «Бункер». Дорожники уже сняли изношенное асфальтовое покрытие, провели подсыпку щебнем и приступили к установке бортового камня. Окончание работ по контракту запланировано на 16 мая.

Стартует ремонт и на объектах национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонтники уже приступили к подготовительному этапу капремонта ул. Батальной - на участке от ул. О. Кошевого до ул. Судостроительной. На объекте работают геодезисты, ведётся устройство песчаного основания и подготовка к установке бортового камня.

На ул. Клинической, также объекте национального проекта рабочие сняли старое покрытие на части тротуара со стороны ул. Черняховского, а также обшили стволы деревьев дощатым «корсетом», чтобы предохранить их от возможных повреждений в ходе работ.

Кроме этих улиц, в рамках нацпроекта отремонтируют ещё улицу Багратиона – от Ленинского проспекта до ул. Октябрьской, а всего в Калининграде в 2020 году предстоит привести в порядок почти 40 улиц и тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU