«Это игра в кошки-мышки» Калининградским властям не удалось поймать продавцов из арки гостиницы «Калининград»

3 Март 2020 2020-03-03T18:38:49+03:00

По словам Евгения Чернышева, на месте не было ни товара, ни торговцев

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев рассказал, что его сотрудникам не удалось поймать самых известных в городе нелегальных предпринимателей из арки гостиницы «Калининград».

- Наши специалисты со специалистами органов полиции выходят на территории и, удивительно, но торговцев зачастую не обнаруживают, - рассказал Чернышев. - В арке гостиницы «Калининград» и у Калининградского пассажа торговцев не было. Ни товара, ни торговцев. Все девственно, чисто и красиво. Можно радоваться. В арке я вчера лично проверял. Будем эту работу проводить и дальше.

Чернышев предположил, что торговцам как-то удается узнавать о проверках.

- Либо они узнали, что против них будут применяться самые радикальные меры, либо какая-то иная ситуация, но это какая-то форма игры в кошки-мышки, которая меня совершенно не устраивает, - добавил чиновник. - Но я надеюсь, что наши меры в дальнейшем будут приводить к такому же результату, что постепенно эти торговцы будут уходить со своих насиженных мест.

Напомним, первые меры против нелегальных торговцев комитету муниципального контроля было разрешено применять только с 12 апреля прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU