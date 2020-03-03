«Это игра в кошки-мышки» Калининградским властям не удалось поймать продавцов из арки гостиницы «Калининград»
Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев рассказал, что его сотрудникам не удалось поймать самых известных в городе нелегальных предпринимателей из арки гостиницы «Калининград».
- Наши специалисты со специалистами органов полиции выходят на территории и, удивительно, но торговцев зачастую не обнаруживают, - рассказал Чернышев. - В арке гостиницы «Калининград» и у Калининградского пассажа торговцев не было. Ни товара, ни торговцев. Все девственно, чисто и красиво. Можно радоваться. В арке я вчера лично проверял. Будем эту работу проводить и дальше.
Чернышев предположил, что торговцам как-то удается узнавать о проверках.
- Либо они узнали, что против них будут применяться самые радикальные меры, либо какая-то иная ситуация, но это какая-то форма игры в кошки-мышки, которая меня совершенно не устраивает, - добавил чиновник. - Но я надеюсь, что наши меры в дальнейшем будут приводить к такому же результату, что постепенно эти торговцы будут уходить со своих насиженных мест.
Напомним, первые меры против нелегальных торговцев комитету муниципального контроля было разрешено применять только с 12 апреля прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU