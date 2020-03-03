На границе у калининградцев изъяли более 2-х центнеров польских и литовских продуктов

3 Март 2020 2020-03-03T18:45:37+03:00

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С 24 февраля по 2 марта в пунктах пропуска через государственную границу пресечено 16 попыток незаконного провоза польских и литовских продуктов в ручной клади и багаже пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

На границе с Польшей и Литвой в вещах и багаже пассажиров было обнаружено свыше 236,7 кг молочной и мясной продукции. Продукция возвращена в Польшу, Литву

«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU