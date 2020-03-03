2020-03-03T19:01:58+03:00
Общество

Бороться с торговцами «санкционкой» калининградской мэрии помогут казаки

По совам Евгения Чернышева, договоренность будет достигнута примерно в середине марта
Иван МАРКОВ
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Казаки беседуют с нелегальными торговцами на улице БарановаКазаки беседуют с нелегальными торговцами на улице БарановаФото: Карен АПРИЯНЦ
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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев рассказал, что скоро в борьбе с нелегальными торговцами его сотрудникам будут помогать казаки.

- У нас сейчас ведутся активные переговоры с казачьим сообществом, чтобы они подключились к нашим мероприятиям, - заявил Чернышев. - Я надеюсь, что к середине марта мы достигнем определенных договоренностей, и будем претворять их в жизнь.

- Это будет совместное патрулирование?

- Да, - ответил чиновник. – С сотрудниками полиции и нашего комитета, а также с сотрудниками управления Россельхознадзора. Еще раз хочу напомнить, что именно сотрудники Россельхознадзора уполномочены изымать товар так называемой польской санкционной продукции. А сотрудники полиции уже сейчас изымают отдельные виды товаров и средства торговли.

Чернышев также заявил, что на этой неделе будут пресечены наиболее вопиющие случаи торговли с автомобильных прилавков.

- Полиция нацелена на то, чтобы изъять сами автомобили как доказательство по административным делам, - пояснил вице-мэр. – Посмотрим, к чему это приведет. Но мы все нацелены на конкретный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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