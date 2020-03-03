В Калининграде у ветерана Сталинградской битвы обманом отняли квартиру
Следственными органами СКР по Калининградской области возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 96-летнего участника Сталинградской битвы. Материал поступил из полиции.
- По предварительным данным, в мае 2018 года знакомый ветерана обманом уговорил пожилого человека подписать документы, давшие подозреваемому право завладеть его квартирой, расположенной на улице генерала Соммера в Калининграде, - сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Наталья Гацко. - По уголовному делу в сжатые сроки будет проведен комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU