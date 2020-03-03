В Калининграде у ветерана Сталинградской битвы обманом отняли квартиру

3 Март 2020 2020-03-03T21:22:34+03:00

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Следственными органами СКР по Калининградской области возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 96-летнего участника Сталинградской битвы. Материал поступил из полиции.

- По предварительным данным, в мае 2018 года знакомый ветерана обманом уговорил пожилого человека подписать документы, давшие подозреваемому право завладеть его квартирой, расположенной на улице генерала Соммера в Калининграде, - сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Наталья Гацко. - По уголовному делу в сжатые сроки будет проведен комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU