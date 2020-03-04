2020-03-04T01:45:38+03:00
Общество

Мэр Калининграда: Электробусы пока не смогут справиться с ролью общественного транспорта

По словам Алексея Силанова, в этом году покупать их мэрия не будет
Иван МАРКОВ
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Во вторник 3 марта после оперативного совещания в мэрии Калининграда журналисты решили проверить слух о том, что Калининград отказывается от покупки электробусов. На вопросы ответил мэр города Алексей Силанов.

- В этом году мы, скорее всего, электробусы покупать не будем, - прояснил ситуацию Силанов, - потому что по итогам тестирования мы увидели, что еще есть необходимость дальнейшего доведения их до соответствующего уровня качества на предприятиях-изготовителях.

При этом, мэр добавил, что город пока не отказывается от идеи приобретения этого вида общественного транспорта.

- Нужно еще какое-то время, чтобы мы убедились, что электробусы справятся с ролью организатора общественной перевозки. У нас масса вопросов. Они связаны с организацией зарядки, протяженности маршрутов, по которым электробус сможет проходить без подзарядки и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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