Силанов: Мы не будем оплачивать дважды работу строителей школы на Артиллерийской

4 Март 2020 2020-03-04T02:28:05+03:00

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Во вторник 3 марта после оперативного совещания в мэрии Калининграда журналисты в очередной раз поинтересовались у главы города Алексея Силанова судьбой школы на улице Артиллерийской. В частности, прессу интересовало, действительно ли в новый контракт были повторно внесены уже выполненные работы.

Силанов назвал это слухами, пояснив, что на момент извещения генподрядчика о расторжении контракта городские власти оплатили «все сданные и проверенные документы управлением капитального строительства и региональным заказчиком».

- Все документы, которые были представлены генподрядчиком и были проверены, приняты к оплате, - заявил мэр. - Сегодня будет размещено объявление о проведении конкурсных процедур на строительство школы, будет определен генеральный подрядчик, и тогда по всем спорным вопросам мы примем решения.

- Не получится ли так, что новый подрядчик будет вынужден оплачивать работы, выполненные старыми субподрядчиками?

- Деньги старому генподрядчику за эти работы не уходили. Никто ни за кого платить второй раз не будет, - развеял сомнения глава города. - Будут оплачены только выполненные работы, за которые прежний генподрядчик не рассчитался.

ИСТОЧНИК KP.RU