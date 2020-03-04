В Подмосковье электричка насмерть сбила спортсменку из Калининграда

4 Март 2020 2020-03-04T10:10:34+03:00

Зарина Будникайте погибла, когда добиралась на работу

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В Подмосковье электричка сбила насмерть калининградскую спортсменку Зарину Будникайте. Трагедия случилась утром 29 февраля в Кубинке. Об этом в соцсетях сообщает министерство спорта региона.

Зарина – родная сестра чемпионки Сурдлимпийских игр Алисы Бондаревой. Она многие годы выступала в составе областной адаптивной сборной по велоспорту-шоссе и велоспорту-маунтинбайку, становилась призёром национальных соревнований спорта глухих.

Сообщается, что в последние годы спортсменка жила в Москве.

Зарина у Алисы была самым близким человеком. Девушки выросли сиротами, но, несмотря на трудности, добились успехов в спорте.

ИСТОЧНИК KP.RU