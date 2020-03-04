В Калининграде ежедневно будут обрабатывать общественный транспорт

4 Март 2020 2020-03-04T10:37:35+03:00

Специальный раствор используется в профессиональной уборке и безвреден для людей и животных

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В Калининграде общественный транспорт будет ежедневно обрабатываться специальными антибактериальными средствами. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

«С сегодняшнего дня такие процедуры станут обязательными и ежедневными. Медики обрабатывают салоны всех городских автобусов, троллейбусов и трамваев специальным антибактериальным и антивирусным раствором», - отметили в администрации.

Специальный раствор используется в профессиональной уборке, он не содержит хлора и после нанесения абсолютно безвредно для человека или животных, завели в администрации Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU