2020-03-04T10:47:32+03:00
Звезды

В Калининграде студенты из Бразилии и Индии прочтут стихи о любви

Поэтическую акцию проведут в преддверии 8 марта
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в преддверии 8 марта, который называют Международным женским днем, устроят необычную поэтическую акцию. 6 марта в БФУ имени Канта пройдет конкурс чтецов среди иностранных студентов и слушателей подготовительного отделения, изучающих русский язык.

Как сообщает пресс-служба университета, стихи на русском языке о женщинах, любви и весне прочтут студенты из Бразилии, Кореи, Монголии, Польши, Вьетнама, Эквадора и Индии.

Учить стихотворения они будут с помощью русских студентов.

Послушать чтецов можно 6 марта в 15:00 в библиотека физико-математического корпуса (ул. А. Невского, 14).

ИСТОЧНИК KP.RU

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