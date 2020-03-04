В Калининграде студенты из Бразилии и Индии прочтут стихи о любви
В Калининграде в преддверии 8 марта, который называют Международным женским днем, устроят необычную поэтическую акцию. 6 марта в БФУ имени Канта пройдет конкурс чтецов среди иностранных студентов и слушателей подготовительного отделения, изучающих русский язык.
Как сообщает пресс-служба университета, стихи на русском языке о женщинах, любви и весне прочтут студенты из Бразилии, Кореи, Монголии, Польши, Вьетнама, Эквадора и Индии.
Учить стихотворения они будут с помощью русских студентов.
Послушать чтецов можно 6 марта в 15:00 в библиотека физико-математического корпуса (ул. А. Невского, 14).
ИСТОЧНИК KP.RU