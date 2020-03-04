2020-03-04T11:01:30+03:00
Общество

В Калининграде полицейские задержали профессионального домушника

Забираться в дома ему помогала отличная физическая форма и специальные тренировки
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали профессионального домушника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В декабре прошлого года 32-летний мужчина совершил кражу из частного дома в поселке Лесное. Злоумышленник долго следил за домом, изучил распорядок дня его владельца и выяснил, что состоятельный 83-летний пенсионер днем часто отлучается по делам. Как только хозяин вышел из жилища, домушник забрался на второй этаж и похитил из сейфа 7 тысяч евро вместе с ювелирными украшениями.

Задержали его при подготовке к очередной краже в поселке Янтарный. В ходе обыска в его машине нашли орудия взлома – фомку, отмычки, сигнальный пистолет, а также вещи, которые используют квартирные воры для сокрытия следов. В ходе обыска по месту проживания задержанного оперативники обнаружили часть похищенного имущества.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений. Также полицейские дадут правовую оценку действиям его ранее судимого знакомого, которые возил фигуранта на автомобиле, однако, по предварительной информации, сам лично не принимал участия в кражах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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