2020-03-04T11:11:25+03:00
Общество

В Калининграде борцы с «санкционкой» из Россельхознадзора попались на сокрытии доходов и счетов

Четверых сотрудников ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Прокуратура выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства в региональном управлении Россельхознадзора.

Так, ряд служащих ведомства скрыли доходы своих супругов в размере свыше 750 тысяч рублей, а также деньги, полученные от продажи транспорта и недвижимости. Также были вскрыты многочисленные факты сокрытия банковских счетов.

Другой сотрудник Россельхознадзора купил квартиру, стоимость которой превышает его общий доход за 2015-2017 годы и не объяснил, где же он взял деньги.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, после внесения представления главе Россельхознадзора, четверо сотрудников ведомства были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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