В Калининграде борцы с «санкционкой» из Россельхознадзора попались на сокрытии доходов и счетов
Прокуратура выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства в региональном управлении Россельхознадзора.
Так, ряд служащих ведомства скрыли доходы своих супругов в размере свыше 750 тысяч рублей, а также деньги, полученные от продажи транспорта и недвижимости. Также были вскрыты многочисленные факты сокрытия банковских счетов.
Другой сотрудник Россельхознадзора купил квартиру, стоимость которой превышает его общий доход за 2015-2017 годы и не объяснил, где же он взял деньги.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, после внесения представления главе Россельхознадзора, четверо сотрудников ведомства были привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU