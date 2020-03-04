В ДТП на ул. Черняховского в Калининграде пострадали три человека

4 Март 2020 2020-03-04T11:19:23+03:00

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Три человека пострадали в ДТП на улице Черняховского в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

52-летний водитель «Хендая» при повороте на улицу Сергеева не уступил дорогу и допустил столкновение с БМВ. После этого «Хендай» отбросило на тротуар.

В результате столкновения травмы получили водитель БМВ, а также водитель и пассажир «Хендая».

ИСТОЧНИК KP.RU