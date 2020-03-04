В Калининграде сбили пешехода и 15-летнего велосипедиста

4 Март 2020 2020-03-04T11:25:04+03:00

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Во вторник, 3 марта, в Калининграде в ДТП пострадали велосипедист и пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 13:50 на улице А. Невского в Калининграде водитель автобуса сбил 15-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате падения на проезжую часть подросток получил телесные повреждения.

Спустя полчаса на улице О. Кошевого под колеса грузовика «МАН» попала 55-летняя женщина, которая решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда она получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU