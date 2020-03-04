В Калининграде сбили пешехода и 15-летнего велосипедиста
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Во вторник, 3 марта, в Калининграде в ДТП пострадали велосипедист и пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В 13:50 на улице А. Невского в Калининграде водитель автобуса сбил 15-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате падения на проезжую часть подросток получил телесные повреждения.
Спустя полчаса на улице О. Кошевого под колеса грузовика «МАН» попала 55-летняя женщина, которая решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда она получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU