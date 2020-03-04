В Калининграде в среду свыше 20 улиц остались без электричества

4 Март 2020 2020-03-04T11:30:04+03:00

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В Калининграде в среду, 4 марта, в течение дня не будет электричества в домах на 21-й улице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 13.00 отключат от электричества дома б-р Л. Шевцовой 49 (д/сад № 43), 53,53а, 76-82,92-106,92а (детская городская поликлиника № 5), ул. О. Кошевого 60-66,66а, ул. Батальная СТ «Янтарь».

С 13.30 до 18.00 без света останутся дома по ул. Воронежская 19а,21,23,23а,25,29, ул. Циолковского 1-3, 6-9,15, ул. Серж. Ахмедова 1-5,9,9а,11,16-18, ул. Писарева 4,5,7,24, ул. Державина 2,6,9,11,13,17, ул. Взводная 1.

С 9.00 до 13.00 отключат от света дома ул. Лейт. Яналова 33-35,56, ул. В. Котика 2, 4-10, ул. Чернышевского 34,36,36а, ул. Маяковского 2,13-19.

С 13.30 до 18.00 отключат электричества в домах по пер. Жидкова 6-14, ул. Коммунальная 45-63,66-105,113,115, ул. Банковская 1-13,17-23, ул. В. Котика 17-19, 21-23, ул. Кропоткина 1.

С 9.00 до 13.00 отключат от электричества дома на ул. Чайковского 29,31, ул. Ш. Руставели 6, ул. Римского- Корсакова 1,5-5а,7,9,11,15,17,16-16а, Зоологический тупик 1, 4а , ул. Кирова 25-27,27б.

С 10.00 до 14.00 без воды останутся дома по ул. Шахматная 4б и ул. Старш. Дадаева 59.

ИСТОЧНИК KP.RU