В Калининграде будут судить преступную группу за мошенничество с квартирами
В Калининграде будут семерых участников преступной группы за два мошенничества с квартирами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Злоумышленники подделали документы и переоформили в Росреестре право собственности на квартиру стоимостью 1,4 млн рублей. Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению.
Во втором случае они сначала заключили договор найма квартиры и получили копии документов о праве собственности на жилище. После этого они переделали документы о собственности на одного из участников банды и заключили договор займа на 4 млн рублей, а в качестве залога предоставили квартиру. Хозяйка квартиры узнала о мошенничестве, когда от нее потребовали вернуть деньги по договору займа.
Уголовное дело в отношении преступной группы направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU