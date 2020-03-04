В Калининграде будут судить преступную группу за мошенничество с квартирами

4 Март 2020 2020-03-04T11:56:09+03:00

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу

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В Калининграде будут семерых участников преступной группы за два мошенничества с квартирами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Злоумышленники подделали документы и переоформили в Росреестре право собственности на квартиру стоимостью 1,4 млн рублей. Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Во втором случае они сначала заключили договор найма квартиры и получили копии документов о праве собственности на жилище. После этого они переделали документы о собственности на одного из участников банды и заключили договор займа на 4 млн рублей, а в качестве залога предоставили квартиру. Хозяйка квартиры узнала о мошенничестве, когда от нее потребовали вернуть деньги по договору займа.

Уголовное дело в отношении преступной группы направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU