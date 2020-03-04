Алексей Силанов ответит на вопросы калининградцев в эфире радио «Комсомольская правда»

4 Март 2020 2020-03-04T12:24:10+03:00

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Глава Алексей Силанов станет гостем программы «Говорит Калининград» в четверг, 5 марта.

Прямой эфир начнётся в 8:00 на частоте 107,2 fm. Также послушать программу можно будет онлайн и посмотреть на странице радиостанции в ВК/

Ваши вопросы Алексею Силанову отправляйте на номер редакции +79637381072 или звоните в прямой эфир по телефону 92-10-72.

ИСТОЧНИК KP.RU