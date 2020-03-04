2020-03-04T12:24:10+03:00
Общество

Алексей Силанов ответит на вопросы калининградцев в эфире радио «Комсомольская правда»

Николай Литвинов
Поделиться:
Алексей Силанов придет в студию Радио "КП" утром 5 марта.Алексей Силанов придет в студию Радио "КП" утром 5 марта.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Глава Алексей Силанов станет гостем программы «Говорит Калининград» в четверг, 5 марта.

Прямой эфир начнётся в 8:00 на частоте 107,2 fm. Также послушать программу можно будет онлайн и посмотреть на странице радиостанции в ВК/

Ваши вопросы Алексею Силанову отправляйте на номер редакции +79637381072 или звоните в прямой эфир по телефону 92-10-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Светлогорске полиция накрыла магазин с контрафактными кроссовками
На ремонт и строительство дорог в Калининграде дополнительно направили 835 млн рублей
Польский министр здравоохранения: У нас первый случай заражения коронавирусом
На ул. Красной в Калининграде из автобуса выпала пассажирка
В Черняховске многодетным семьям выделили участки, но забыли построить туда дорогу
В Калининграде автомеханик угнал автомобиль клиента
Обещанные Алихановым 15 тыс рублей многодетным выплатят ко Дню семьи, любви и верности
В Калининградской области подтверждено 78 случаев гриппа
В Калининграде 130 тысяч рублей для диагностики заболевания у ребенка собрали за один день
В Светлогорске 70-летний пенсионер забрал забытые в банкомате 20 тысяч рублей
В Калининграде в рамках проекта «Социальный кинозал» покажут 20 архивных фильмов о войне
Алексей Силанов ответит на вопросы калининградцев в эфире радио «Комсомольская правда»
В Калининграде будут судить преступную группу за мошенничество с квартирами
В Калининграде в среду свыше 20 улиц остались без электричества
В Калининграде сбили пешехода и 15-летнего велосипедиста
В ДТП на ул. Черняховского в Калининграде пострадали три человека
В Калининграде борцы с «санкционкой» из Россельхознадзора попались на сокрытии доходов и счетов
В Калининграде полицейские задержали профессионального домушника
В Калининграде студенты из Бразилии и Индии прочтут стихи о любви
В Калининграде ежедневно будут обрабатывать общественный транспорт
В Подмосковье электричка насмерть сбила спортсменку из Калининграда
Силанов: Мы не будем оплачивать дважды работу строителей школы на Артиллерийской
Мэр Калининграда: Электробусы пока не смогут справиться с ролью общественного транспорта
В Калининграде у ветерана Сталинградской битвы обманом отняли квартиру
Бороться с торговцами «санкционкой» калининградской мэрии помогут казаки
На границе у калининградцев изъяли более 2-х центнеров польских и литовских продуктов
«Это игра в кошки-мышки» Калининградским властям не удалось поймать продавцов из арки гостиницы «Калининград»