В Калининграде в рамках проекта «Социальный кинозал» покажут 20 архивных фильмов о войне
В Калининградской области стартует проект «Социальный кинозал», в ходе которого кинотеатрам предоставят двадцать архивных фильмов о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Показ фильмов пройдет на базе муниципальных кинотеатров и домов культуры, участие в показах подтвердили пять кинотеатров:
– кинотеатр «Заря» (Калининград);
– киноконцертный зал «Маяк» (Пионерский);
– культурно-досуговый центр (Зеленоградск);
– кинозал Дома культуры «Неман»;
– кинозал культурно-молодежного центра (Балтийск).
Помимо кинопоказов в рамках проекта пройдут лекции, мастер-классы.
ИСТОЧНИК KP.RU