В Калининграде в рамках проекта «Социальный кинозал» покажут 20 архивных фильмов о войне

4 Март 2020 2020-03-04T12:27:02+03:00

Участие в показах подтвердили пять кинотеатров

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области стартует проект «Социальный кинозал», в ходе которого кинотеатрам предоставят двадцать архивных фильмов о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Показ фильмов пройдет на базе муниципальных кинотеатров и домов культуры, участие в показах подтвердили пять кинотеатров:

– кинотеатр «Заря» (Калининград);

– киноконцертный зал «Маяк» (Пионерский);

– культурно-досуговый центр (Зеленоградск);

– кинозал Дома культуры «Неман»;

– кинозал культурно-молодежного центра (Балтийск).

Помимо кинопоказов в рамках проекта пройдут лекции, мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU