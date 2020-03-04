В Светлогорске 70-летний пенсионер забрал забытые в банкомате 20 тысяч рублей

4 Март 2020 2020-03-04T12:43:05+03:00

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В Светлогорске полицейские разыскали мужчину, забравшего чужие деньги в банкомате. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

70-летняя горожанка снимала деньги в банкомате в одном из магазинов на улице Пионерской. Получив обратно карту, пенсионерка положила ее в сумку, забыв забрать выданные банкоматом 20 тысяч рублей.

На деньги обратил внимание проходивший 70-летний мужчина, который и забрал их себе.

Пенсионерка обратилась в полицию, правоохранители просмотрели записи камер наблюдения и установили личность злоумышленника. На него завели уголовное дело по статье «Кража», пенсионеру грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU