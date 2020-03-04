В Калининграде 130 тысяч рублей для диагностики заболевания у ребенка собрали за один день
Сбор средств для Люси Лебедевой из Балтийска закрыт всего за один день. Об этом сообщили в благотоврительном центре «Берег надежды» в Калиниграде.
- Необходимая сумма в 130 тысяч рублей собрана полностью, в том числе, благодаря одной калининградской компании, пожелавшей остаться неизвестной, которая регулярно помогает нашим детям, - рассказали в фонде. - Мы также выражаем огромную благодарность всем-всем-всем, кто откликнулся на беду маленькой девочки!
Люсе необходимо сделать МРТ высокого разрешения под наркозом в Медицинском институте имени Березина в Санкт-Петербурге, сдать анализы в ФГБУ НИИДИ ФМБА России, пройти консультацию нейроофтальмолога, получить консультацию генетика по результатам анализов в Москве, и консультацию в институте мозга в Санкт-Петербурге. Собранные средства пойдут также на оплату перелетов мамы и ребенка до места консультации, проживание рядом с местом консультации и оплату анализов и МРТ.
Напомним, Люсе Лебедевой – полтора года, она мучается от внезапных остановок дыхания. Медики продолжают поиск причины этого состояния.
ИСТОЧНИК KP.RU