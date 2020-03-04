В Калининградской области подтверждено 78 случаев гриппа

4 Март 2020 2020-03-04T13:53:47+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам минувшей недели уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 45,7%. Превышения эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной из возрастных групп детей и среди взрослых. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор в своем отчете.

- За медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратились 4978 человек, в том числе 2952 ребенка в возрасте до 14 лет, - приводят данные в ведомстве. – Именно в Калининграде общее число обратившихся за медицинской помощью -3245 человека, показатель заболеваемости ОРВИ 70,6 на 10 тыс. населения, что ниже порога на 48,5%.

В структуре положительных результатов обследования материала от больных остается высокой доля подтверждения гриппа. Всего подтверждено 78 случаев гриппа, в том числе 41 случай гриппа В, 18 случаев гриппа А (H1N1) («свиной» грипп), 19 случаев гриппа А (H3N2) («гонконгский» грипп). Кроме этого, циркулируют и негриппозные вирусы: аденовирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU