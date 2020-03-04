2020-03-04T14:07:13+03:00
Общество

Обещанные Алихановым 15 тыс рублей многодетным выплатят ко Дню семьи, любви и верности

Власти уже подготовили проект постановления о разовой мере соцподдержки
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В этом году многодетные семьи в Калининградской области получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства.

Выплата будет приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Напомним, ранее губернатор анонсировал выплату многодетным семьям в своем Instagram. Глава региона сообщил, что в конце 2019 года Калининградская область получила дополнительные средства за успехи в социально-экономическом развитии. Эти деньги региональные власти решили направить на поддержку многодетных семей..

«Это заслуга всех жителей региона, результат их труда. Принял решение за счёт этих средств поддержать наши многодетные семьи, каждая семья получит дополнительную выплату в 15 тысяч рублей», - сообщил глава региона, добавив, что соответствующие поправки в бюджет будут внесены в Облдуму уже на этой неделе.

«Подробную информацию о порядке выплаты доведём в ближайшее время, сделаем процесс максимально простым и удобным. Никаких критериев кроме факта многодетности семьи при назначении выплаты не будет учитываться», - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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