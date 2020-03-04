В Калининграде автомеханик угнал автомобиль клиента

4 Март 2020 2020-03-04T14:12:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде работника автосервиса задержали за угон машины клиента. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина оставил свой автомобиль на ремонт в одном из автосервисов. Спустя некоторое время он не обнаружил свою машину и механика, ответственного за ремонт.

«Сотрудники полиции опросили персонал автосервиса и выяснили, что 46-летний механик несколькими днями ранее починил машину и сообщил, что лично отвезет её клиенту. Установив личность мужчины, полицейские задержали его. Выяснилось, что подозреваемый несколько дней катался на чужом автомобиле. Автотранспорт был изъят и возвращен законному владельцу», - сообщили в пресс-службе полиции.

На автомеханика уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU