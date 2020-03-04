В Черняховске многодетным семьям выделили участки, но забыли построить туда дорогу

4 Март 2020 2020-03-04T14:45:20+03:00

На суде чиновники заявили, что в городском бюджете не предусмотрены деньги на строительство дороги

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В Черняховске суд обязал администрацию построить дорогу к участкам, выделенным многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Шесть лет назад чиновники выделил многодетным семьям участки для строительства жилья на улице 1-й Ленинградский переулок. Однако к этим земельным участкам нет дороги, что фактически лишает семьи реализовать свое право на строительство жилья.

На суде чиновники заявили, что в городском бюджете не предусмотрены деньги на строительство дороги и единственное. Что они могут – найти средства на проектирование.

Однако суд напомнил администрации, что при выделении земли необходимо учитывать транспортную доступность. И обязал чиновников до 1 марта 2021 года построить дорогу к участкам многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU