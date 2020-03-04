На ул. Красной в Калининграде из автобуса выпала пассажирка
Женщина получила телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде во вторник днем на улице Красной при падении из автобуса пострадала 35-летняя пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Водитель рейсового автобуса при высадке пассажиров на остановке не убедился в безопасности и начал движение. В результате одна из пассажирок – 35-летняя женщина не успела выйти и упала на дорогу.
В результате падения женщина получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU