На ул. Красной в Калининграде из автобуса выпала пассажирка

4 Март 2020 2020-03-04T14:56:01+03:00

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В Калининграде во вторник днем на улице Красной при падении из автобуса пострадала 35-летняя пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Водитель рейсового автобуса при высадке пассажиров на остановке не убедился в безопасности и начал движение. В результате одна из пассажирок – 35-летняя женщина не успела выйти и упала на дорогу.

В результате падения женщина получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU