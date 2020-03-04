Польский министр здравоохранения: У нас первый случай заражения коронавирусом

4 Март 2020 2020-03-04T15:47:52+03:00

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В среду 4 марта министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве объявил, что в стране зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

- У нас первый случай коронавирусной инфекции в Польше, - сообщил Шумовский. - Пациент находится в городе Зелена Гура. Все лица, имевшие контакт с инфицированным пациентом, были помещены на карантин.

Также министр отметил, что польские власти и специальные службы действуют по заранее утвержденному плану, разработанному на случай обнаружения коронавируса.

Напомним, Зелена Гура находится в 560 километрах от Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU