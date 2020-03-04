На ремонт и строительство дорог в Калининграде дополнительно направили 835 млн рублей
Доходы бюджета Калининграда на этот год увеличены на 1,3 млрд рублей. Соответствующие изменения были внесены в главный финансовый документ города на заседании горсовета в среду, 4 марта. В основном, доходная часть бюджета выросла за счет субсидий из областного бюджета.
Большую часть этих субсидий – 835 млн рублей, городские власти решили направить на ремонт и строительство дорог в Калининграде. Так, на строительство ул. Суздальская и реконструкцию участка ул. Стрелецкая будет направлено 112,6 млн рублей, на реконструкцию ул. Катина – 318 млн рублей. Еще 310 млн рублей будет направлены на реконструкцию ул. Катина, 25 млн рублей город добавит на ремонт дорог в рамках нацпроекта «безопасные и качественные дороги».
51 млн рублей решено направить для обеспечения транспортной доступности острова Октябрьский.
ИСТОЧНИК KP.RU