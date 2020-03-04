В Светлогорске полиция накрыла магазин с контрафактными кроссовками
В Светлогорске полиция пресекла продажу контрафактной спортивной обуви. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ходе проверки в магазине обнаружили более 500 пар обуви с незаконным использованием товарных знаков известных брендов.
«Как выяснилось, индивидуальный предприниматель закупал товар в другой стране и реализовывал его под видом известных фирм-изготовителей по завышенной цене», - отметили в пресс-службе полиции.
экспертиза установила, что спортивная обувь была произведена без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. Правообладателю причинен ущерб, превышающий 4 миллиона рублей.
На предпринимателя завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU