В Светлогорске полиция накрыла магазин с контрафактными кроссовками

4 Март 2020 2020-03-04T15:59:04+03:00

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В Светлогорске полиция пресекла продажу контрафактной спортивной обуви. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе проверки в магазине обнаружили более 500 пар обуви с незаконным использованием товарных знаков известных брендов.

«Как выяснилось, индивидуальный предприниматель закупал товар в другой стране и реализовывал его под видом известных фирм-изготовителей по завышенной цене», - отметили в пресс-службе полиции.

экспертиза установила, что спортивная обувь была произведена без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. Правообладателю причинен ущерб, превышающий 4 миллиона рублей.

На предпринимателя завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU