Артур Крупин о программе реновации в Калининграде: Мы хотим, чтобы инициатива исходила от жителей

4 Март 2020 2020-03-04T18:58:51+03:00

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Во вторник 3 марта журналисты спросили у председателя комитета территориального развития и строительства Артура Крупина, с каких районов Калининграда может начаться программа реновации жилья.

- Пока это на стадии разговоров, - ответил Крупин. - Прежде всего мы ждем какой-то нормативно-правовой акт, а после этого будут уже проводиться мероприятия по опросу населения. В идеале, конечно, необходимо, чтобы была инициатива жителей, которые хотят улучшить свои жилищные условия по программе реновации.

Тут же Крупин добавил, что некоторые «территории, дома и отдельные граждане будут против».

- Но если эта программа на территории Калининграда будет запущена, мы будем пытаться мирно урегулировать этот вопрос, - заключил вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU