В Калининград не пустили более 1.5 тонн овощей и фруктов из Европы
На границе в Мамоново ночью задержали два микроавтобуса, за рулем которых находились граждане России. Они везли томаты, перец, баклажаны, спаржу, ягоды, яблоки, груши и другие овощи, фрукты и зелень из стран Европы и Латинской Америки. В общей сложности 1530 кг.
Однако, фитосанитарного сертификата у водителей не оказалось.
Как сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни, в ходе таможенного контроля выяснилось, что 272 кг продуктов из общего количества относятся к санкционным.
Санкционка была изъята и будет уничтожена. Остальная продукция возвращена в Польшу. Водители же заплатят штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU