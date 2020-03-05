2020-03-05T10:38:05+03:00
Общество

В Калининград не пустили более 1.5 тонн овощей и фруктов из Европы

Два микроавтобуса задержали на границе с Польшей
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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На границе в Мамоново ночью задержали два микроавтобуса, за рулем которых находились граждане России. Они везли томаты, перец, баклажаны, спаржу, ягоды, яблоки, груши и другие овощи, фрукты и зелень из стран Европы и Латинской Америки. В общей сложности 1530 кг.

Однако, фитосанитарного сертификата у водителей не оказалось.

Как сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни, в ходе таможенного контроля выяснилось, что 272 кг продуктов из общего количества относятся к санкционным.

Санкционка была изъята и будет уничтожена. Остальная продукция возвращена в Польшу. Водители же заплатят штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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