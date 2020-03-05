Калининградец получил 4 года за перевозку оружия

5 Март 2020 2020-03-05T10:43:46+03:00

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

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В Багратионовске осудили жителя Калининградской области, который попался на перевозке через границу огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина приобрел затвор и рамку оружия, спрятал их в своем «Фольксвагене» и пытался провезти в область. Однако на границе запрещенный груз обнаружили сотрудники пограничной службы.

Суд приговорил 49-летнего калининградца к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU