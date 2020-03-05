Строительство нового коллектора на севере Калининграда оценили в 1,8 млрд рублей

5 Март 2020 2020-03-05T10:56:13+03:00

Найти такие деньги можно только в федеральном бюджете

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Северный жилой район Калининграда, а также северо-западная часть города, включая микрорайоны Зеленое, Лермонтово, Совхозный, сейчас являются перспективными строительными площадками, однако там необходимо построить магистральный коллектор. Об этом сообщил председатель комитета территориального развития администрации Калининграда Артур Крупин.

В прошлом году городские власти получили положительные заключения госэкспертизы о проектной документации и о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капстроительства. Общая стоимость строительства коллектора в ценах I квартала 2019 года составляет 1 млрд 863 млн 313,40 тыс. рублей.

«Изыскать их можно лишь с привлечением средств федерального бюджета, для чего необходимо включение в соответствующие программы», - сказал Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU