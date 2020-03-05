За неделю в Калининградской области задержали 16 браконьеров

5 Март 2020 2020-03-05T11:07:15+03:00

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С 27 февраля по 4 марта в Калининградской области было выявлено 16 браконьеров, двое из них попались на вылове щуки, что запрещено с 1 марта, сообщили «Комсомолке» в Западно-Балтийском управлении Росрыболовства.

Злоумышленников оштрафовали на 31 тыс рублей.

Всего у них было изъято 16,2 кг рыбы и 12 запретных орудий лова, а также арестовано пять транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU