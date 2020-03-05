За неделю в Калининградской области задержали 16 браконьеров
Злоумышленников оштрафовали на 31 тыс рублей
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С 27 февраля по 4 марта в Калининградской области было выявлено 16 браконьеров, двое из них попались на вылове щуки, что запрещено с 1 марта, сообщили «Комсомолке» в Западно-Балтийском управлении Росрыболовства.
Злоумышленников оштрафовали на 31 тыс рублей.
Всего у них было изъято 16,2 кг рыбы и 12 запретных орудий лова, а также арестовано пять транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU