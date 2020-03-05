Глава Калининграда: Рассматриваем вопрос открытия двух новых трамвайных маршрутов

5 Март 2020 2020-03-05T11:19:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Трамвай в Калининграде живет и будет жить. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказал глава города Алексей Силанов.

«Это однозначная позиция. Мы сейчас готовим программу для перспективного развития трамвайного направления. Необходимо как приобретение нового подвижного состава, так и ремонт существующего состава, трамвайной сети.

Силанов сказал, что необходимо привести в порядок единственный трамвайный маршрут. Также власти рассматривают вопрос открытия двух новых трамвайных маршрутов. Однако на все это необходимо около 9 млрд рублей.

«Но все равно, трамвай должен быть в городе и он будет. Другое дело, что это будет не такая быстрореализуемая программа», - сказал мэр города.

ИСТОЧНИК KP.RU