В мэрии сообщили, на каких улицах Калининграда в четверг не будет света и воды

5 Март 2020 2020-03-05T11:22:43+03:00

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В Калининграде в четверг в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 18.00 отключат от электричества дома по ул. А. Суворова 53-57.

С 9.00 до 13.00 без света останутся дома по ул. Киевская 103-109, ул. П. Морозова 1-3, ул. Ольховая 1-19.

С 13.30 до 18.00 отключат от света дома по ул. Киевская 87-103,101а (д/с №53),76-84, ул. П. Морозова 1-5в, ул. Тобольская 1-13,2-18.

С 9.00 до 12.00 без электричества останутся дома по ул. Восточная 19-21,18-22, ул. Тихорецкая 47,49.

Также с 9.00 до 12.00 света не будет на ул. Ольховая 1-19, ул. П. Морозова 1-3,10-14, а также ул. Тихорецкая 71-73, ул. Садовая 4-16, ул. Киевская 100.

С 10.00 до 17.00 без электричества останутся дома по ул. Докука 1-27а,4-10.

С 9.00 до 18.00 отключены от энергоснабжения дома по ул. Каштановая ал. 131-139, 130-140, ул. Осипенко 2-4, ул. Енисейская 2, пер. Енисейский 1-3,2-6, пер. Коммунальный 3-5,2-4.

От холодной воды с 10.00 до 14.00 отключены дома по ул. Шахматная 4в, ул. Добролюбова 48, ул. Ялтинская 4, ул. Бассейная 35;

С 10.00 до 16.00 воду отключат на ул. Ген. Толстикова 69-81, ул. Интернациональная 13-25.

С 10.00 до 17.00 – на ул. П. Морозова 35-47, 34-42.

С 10.00 до 15.00 воду перекроют на ул. Камская 7-25,4.

С 9.30 до 16.00 воды не будет в домах по ул. Станочная 13,21, ул. Ульяновская 6, ул. Харьковская 5-21, ул. Ремонтная 3-51, ул. Поперечная 1-15,2-16.

ИСТОЧНИК KP.RU