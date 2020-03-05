2020-03-05T12:53:55+03:00
Общество

Алексей Силанов: В Калининграде недостаточно денег на ремонт дорог и тротуаров

Глава города обещает увеличивать объемы финансирования
Александр КАТЕРУША
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Алексей Силанов.Алексей Силанов.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде недостаточно денег для ремонта дорог. Об этом глава города рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Мы получаем огромную поддержку со стороны правительства области в части ремонта дорог по программе «Безопасные и качественные дороги», направляем средства городского бюджета. Но сегодня, к сожалению, состояние многих дорог и тротуаров таково, что тех средств, которые мы выделяем и получаем, недостаточно. Мы будем увеличивать объемы финансирования под реализацию проекта, связанного с ремонтом дорог и тротуаров в городе.

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В эфире главе Калининграда завали много вопросов о ремонте дорог. В частности, спрашивали про улицу Инженерную, где оборудую остановочный павильон, улицу Достоевского, улицу Харьковскую, Запорожскую и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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