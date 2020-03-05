В ДТП на окраине Калининграда пострадала пассажирка «Фольксвагена»
Женщину госпитализировали
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В среду вечером на автодороге «Калининград-Мамоново 2» произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
57-летний водитель «Ниссана» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с «Фольксвагеном», который двигался по главной дороге.
В результате столкновения пострадала 41-летняя пассажирка «Фольксвагена». С травмами ее госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU