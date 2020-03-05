Мэр Калининграда рассказал, где весной установят шумовые полосы и новые светофоры

5 Март 2020 2020-03-05T12:53:40+03:00

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В Калининграде сразу на нескольких дорогах появятся новые шумовые полосы и светофоры. Об этом глава города Алексей Силанов рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- 1 марта были установлены шумовые полосы на пересечении улиц Горького и Первомайской. В ближайшее время шумовые полосы будут восстановлены на пересечении с ул. Земельной. Потом их нанесут на перекрестке с ул. Ивана Сусанина, - сказал Алексей Силанов.

Мэр: Трамвай должен быть в городе. И он будет 00:00 00:00

Кроме того, по его словам, планируется установить светофоры на перекрестках Московского проспекта с улицей Октябрьской, Проспекта Мира и Каштановой аллеи, Менделеева. Планируют установить и дополнительные дорожные знаки.

- В весенний период выполним достаточно большой объем работ на улицах города для обеспечения безопасности пешеходов, - сказал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU