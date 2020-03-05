Калининградца отправили в колонию за кражу янтаря с территории комбината

5 Март 2020 2020-03-05T12:02:15+03:00

Ранее мужчина уже дважды привлекался к ответственности за кражи янтаря

Изменить размер текста: A A

Жителя Янтарного осудили за кражу янтаря-сырца с территории янтарного комбината. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре прошлого года 28-летний мужчина проник на территорию карьера и пытался похитить 300 гр. янтаря-сырца, однако его задержали сотрудники охранного предприятия.

Ранее мужчина уже дважды привлекался к ответственности за кражи янтаря. В результате суд приговорил рецидивиста к полутора годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU