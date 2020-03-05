Калининградца отправили в колонию за кражу янтаря с территории комбината
Ранее мужчина уже дважды привлекался к ответственности за кражи янтаря
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жителя Янтарного осудили за кражу янтаря-сырца с территории янтарного комбината. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В декабре прошлого года 28-летний мужчина проник на территорию карьера и пытался похитить 300 гр. янтаря-сырца, однако его задержали сотрудники охранного предприятия.
Ранее мужчина уже дважды привлекался к ответственности за кражи янтаря. В результате суд приговорил рецидивиста к полутора годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU