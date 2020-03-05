2020-03-05T12:53:29+03:00
Общество

В Калининграде на улице Булатова откроют памятный камень

Мемориал появится неподалеку от Форта №5
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В рамках празднования годовщины штурма Кенигсберга в Калининграде у Форта №5 откроют памятный камень. Об этом глава города Алексей Силанов сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Памятный камень откроем на улице героя Советского Союза Михаила Булатова, которого мы очень ждали на эти мероприятия. Буквально неделю назад он подтверждал свое участие. Но, к сожалению, два дня назад пришла печальная весть о том, что Михаил Алексеевич ушел из жизни, - сказал Алексей Силанов.

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Михаил Булатов, последний Герой Советского Союза, участвовавший в штурме Кёнигсберга, скончался в Курске на 96-м году жизни.

По словам мэра города, 9 апреля на Площади Победы в Калининграде пройдет большой праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине штурма Кенигсберга. Запланировано много памятных мероприятий, в том числе военно-исторические реконструкции.

В апреле будет высажена аллея из 75 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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