Калининградца приговорили к 400 часам работ за кражу телефона и кошелька

5 Март 2020 2020-03-05T12:22:08+03:00

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Калининградца приговорили к обязательным работам за кражу имущества у посетительницы ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В ноябре прошлого года 25-летний мужчина отдыхал в ночном клубе на улице К. Маркса. Там он украл из сумки одной из посетительниц мобильный телефон кошелек.

Уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке, т.е без проведения судебного следствия. Суд признал его виновным в краже и назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU