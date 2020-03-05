Калининградца приговорили к 400 часам работ за кражу телефона и кошелька
Уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке
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Калининградца приговорили к обязательным работам за кражу имущества у посетительницы ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
В ноябре прошлого года 25-летний мужчина отдыхал в ночном клубе на улице К. Маркса. Там он украл из сумки одной из посетительниц мобильный телефон кошелек.
Уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке, т.е без проведения судебного следствия. Суд признал его виновным в краже и назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU