Прокуратура обнаружила в наркодиспансере неисправный аппарат для проверки на опьянение

5 Март 2020 2020-03-05T12:30:24+03:00

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В областном наркологическом диспансере в ходе проверки был обнаружен неисправный прибор для определения наличия алкогольного опьянения в организме человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Из-за этого в медучреждении отсутствовала возможность проведения химико-токсикологических исследований крови и мочи освидетельствуемых лиц на наличие в них алкоголя и его суррогатов.

Результаты проверки стали основанием для внесения в региональный Минздрав прокурорского представления. После этого руководство диспансера приобрело необходимое исправное оборудование, которое уже введено в эксплуатацию, отметили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU