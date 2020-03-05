Алиханов назвал сроки строительства инновационного центра на Острове в Калининграде

5 Март 2020 2020-03-05T12:38:14+03:00

Под этот проект будет выделено 8 гектаров

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Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Балтийская долина – Хьюмантек» может быть построен в течение четырех лет. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, пишет «ТАСС».

Под этот проект, инициатором которого выступил БФУ им. Канта, будет выделено 8 гектаров на острове Октябрьский в Калининграде. Центр будет ориентирован на разработку технологий и продуктов для увеличения продолжительности и повышения качества жизни людей, добавил глава региона.

«Под основной комплекс инновационного научно-технологического центра отводится площадка на острове Октябрьский. Это почти 8 га, еще 6,5 га имеют статус экспериментальной площадки. Объем инвестиций в создание центра оценивается примерно в 11 млрд рублей, и эта сумма включает и строительство объектов, и приобретение оборудования. Надеемся, что получится построить такой комплекс за четыре года. Оснований для задержки пока нет», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Специализацией центра станут здоровьесбережение, реабилитационные технологии, разработка пищевых и промышленных биотехнологий, включая углубленную переработку вторичных биоресурсов, персонализированное питание, а также инжиниринг и промышленный дизайн, отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU